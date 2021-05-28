Білорусь помстилася Литві за висилку своїх дипломатів

МЗС Білорусі оголосило двох литовських дипломатів персонами нон грата у відповідь на аналогічний крок Вільнюса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Білорусі.

"Розцінюємо сьогоднішнє рішення Вільнюса про висилку білоруських дипломатів як абсолютно необгрунтований крок. Одне з логічних пояснень - в Литві свідомо підвищують градус ескалації у відносинах з Білоруссю" - заявив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

"Виходячи з принципу взаємності, ми були змушені прийняти сьогодні дзеркальні заходи і оголосити персонами нон грата двох литовських дипломатів за діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного співробітника" - додав він.

Дипломатам дали сім днів на те, щоб залишити територію Білорусі.

Як повідомлялося, МЗС Литви ухвалило рішення оголосити персонами нон грата двох співробітників посольства Білорусі.

"Рішення є вираженням солідарності з Латвією", - сказав міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Нагадаємо, у понеділок Білорусь оголосила про видворення посла Латвії і персоналу посольства через заміну державного прапора Білорусі на біло-червоно-білий стяг у столиці Латвії Ризі, де в ці дні проходить чемпіонат світу з хокею. Як відомо, біло-червоно-білий прапор під час масових протестів використовують противники режиму Лукашенка.

Уряд Латвії відповів подібним кроком, оголосивши про висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин.