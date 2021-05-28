Беларусь отомстила Литве за высылку своих дипломатов

МИД Беларуси объявило двух литовских дипломатов персонами нон грата в ответ на аналогичный шаг Вильнюса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс служба МИД Беларуси.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логических объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью ", - заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

"Исходя из принципа взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника", - добавил он.

Дипломатам дали семь дней на то, чтобы покинуть территорию Беларуси.

Как сообщалось, МИД Литвы приняло решение объявить персонами нон грата двух сотрудников посольства Беларуси.

"Решение является выражением солидарности с Латвией", - сказал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Напомним, в понедельник Беларусь объявила о выдворении посла Латвии и персонала посольства из-за замены государственного флага Беларуси на бело-красно-белый флаг в столице Латвии Риге, где в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Как известно, бело-красно-белый флаг во время массовых протестов используют противники режима Лукашенко.

Правительство Латвии ответило подобным шагом, объявив о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений.