У Британії не знайшли конфлікту інтересів у діях прем’єра при ремонті резиденції

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон "нерозумно" дозволив ремонтувати свою резиденцію без ретельного обговорення способу її фінансування, але не порушив кодекс поведінки міністрів.

Про це йдеться в офіційному звіті британського уряду, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Протягом останніх тижнів Джонсон став об’єктом пильної уваги у контексті того, як фінансували ремонт, який, за оцінками деяких ЗМІ, коштував сотні тисяч фунтів.

У п'ятницю незалежний радник з питань інтересів міністрів Крістофер Гейдт опублікував звіт щодо цього питання, який очистив прем'єр-міністра від звинувачень у конфлікті інтересів або порушенні міністерського кодексу.

Але звіт все ж розкритикував Джонсона.

"Прем'єр-міністр - на мій погляд, нерозумно - дозволив реконструкцію квартири на Даунінг-стріт № 11 без більш суворої уваги щодо того, як це фінансуватиметься", - йдеться у звіті.

Було встановлено, що донор консервативної партії Девід Браунлоу сплатив рахунок-фактуру на частину вартості реконструкції, проте Джонсон не знав про це, а пізніше розрахувався за неї сам.

Гейдт заявив, що конфлікту інтересів не виникло.

Порушення міністерського кодексу могло змусити Джонсона подати у відставку.

Представник офісу Джонсона сказав: "Окрім робіт, що фінансуються за рахунок щорічної надбавки, витрати на більш широкий ремонт квартири не фінансуються платниками податків і оплачуються прем'єр-міністром особисто".