В Британии не нашли конфликта интересов в действиях премьера при ремонте резиденции

Британский премьер-министр Борис Джонсон "неразумно" позволил ремонтировать свою резиденцию без тщательного обсуждения способа ее финансирования, но не нарушил кодекс поведения министров.

Об этом говорится в официальном отчете британского правительства, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В течение последних недель Джонсон стал объектом пристального внимания в контексте того, как финансировали ремонт, который, по оценкам некоторых СМИ, стоил сотни тысяч фунтов.

В пятницу независимый советник по вопросам интересов министров Кристофер Гейдт опубликовал отчет по этому вопросу, который очистил премьер-министра от обвинений в конфликте интересов или нарушении министерского кодекса.

Но отчет все же раскритиковал Джонсона.

"Премьер-министр - на мой взгляд, неразумно - позволил реконструкцию квартиры на Даунинг-стрит № 11 без более строгого внимания относительно того, как это будет финансироваться", - говорится в отчете.

Было установлено, что донор консервативной партии Дэвид Браунлоу оплатил счет-фактуру на часть стоимости реконструкции, однако Джонсон не знал об этом, а позже рассчитался за нее сам.

Гейдт заявил, что конфликта интересов не возникло.

Нарушение министерского кодекса могло заставить Джонсона подать в отставку.

Представитель офиса Джонсона сказал: "Кроме работ, финансируемых за счет ежегодной надбавки, расходы на более широкий ремонт квартиры не финансируются налогоплательщиками и оплачиваются премьер-министром лично".