У Туреччині знайшли тіло зниклої одеситки

Тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка зникла в горах Анталії на початку травня, знайшли після проведеної аерофотозйомки місцевості.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на турецькі ЗМІ, передає "Європейська правда".

"Знайдено тіло української альпіністки Яни Кривошеї, яка піднялася на гору Геїк Сіврісі на висоту 1715 в Анталії і про яку не чули протягом 26 днів. За попередніми оцінками, альпіністка впала зі крутих скель біля вершини та загинула", - йдеться у повідомленні.

Тіло альпіністки було знайдено під час повітряного сканування розвідувальним літаком жандармерії. Тіло, яке команда зняла зі скель, направили в морг Інституту судової медицини.

Як повідомлялося, 42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса - Стамбул - Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там. При цьому останній сигнал її телефону був зафіксований у Манавгаті, за 80 км від місця зникнення.

Рідні повідомили про зникнення українському консульству, брат поїхав до Туреччини 12 травня.

Пошуками займалися рятувальники та альпіністи, серед яких у тому числі українці, і брат зниклої.