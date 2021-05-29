В Турции нашли тело пропавшей одесситки

Тело украинской альпинистки Яны Кривошеи, которая исчезла в горах Анталии в начале мая, нашли после проведенной аэрофотосъемки местности.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на турецкие СМИ, передает "Европейская правда".

"Найдено тело украинского альпинистки Яны Кривошеи, которая поднялась на гору Геик Сивриси на высоту 1715 в Анталии и о которой не слышали в течение 26 дней. По предварительным оценкам, альпинистка упала с крутых скал у вершины и погибла ", - говорится в сообщении.

Тело альпинистки было найдено во время воздушного сканирования разведывательным самолетом жандармерии. Тело, которое команда сняла со скал, направили в морг Института судебной медицины.

Как сообщалось, 42-летняя женщина вылетела в Турцию 1 мая самолетом Одесса - Стамбул - Анталия. Последний раз она выходила с матерью на связь 2 мая, потом перестала выходить на связь, а обратным рейсом 10 мая не вернулась. Удалось установить, что 2 мая в Google она смотрела прогноз погоды перед восхождением на вершину, 11:00 написала, что уж там. При этом последний сигнал ее телефона был зафиксирован в Манавгате, в 80 км от места исчезновения.

Родные сообщили об исчезновении украинском консульству, брат поехал в Турцию 12 мая.

Поисками занимались спасатели и альпинисты, среди которых в том числе украинцы, и брат пропавшей.