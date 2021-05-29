Літак з першою групою російських дипломатів вилетів із Чехії в РФ

Спеціальний російський урядовий літак вилетів з третього терміналу празького аеропорту після 14.30 у суботу, вивозячи частину дипломатів та співробітників російського посольства, висланих з Чехії до Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Повідомляється, що виїхали 54 працівники російського посольства в Празі.

Незадовго до 13 години в аеропорт прибули автобус та мікроавтобус, у якому було кілька десятків людей. Усередині сиділи і дорослі, і кілька дітей. З увагою ЗМІ вони вийняли багаж з автобуса, завантажили його на візки аеропорту та направились до зали вильоту для огляду.

Згідно з рішенням уряду Чехії, до кінця травня російське посольство повинні залишити десятки дипломатів та службовців.

Друга група співробітників посольства з родинами, кількість яких не вказана, виїде в понеділок вдень. Їх також забере російська авіакомпанія "Росія". Це завершить процес збалансування кількості співробітників посольства Росії в Празі та чеської дипломатичної місії в Москві.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у організації вибуху, що стався 16 жовтня 2014 року на складах озброєння у східній частині Чехії та призвів до численних руйнувань і загибелі двох місцевих жителів. Лише за 6,5 років керівництво чеського уряду офіційно звинуватило Росію в організації цієї диверсії.

У зв’язку з цим Прага вислала 18 російських дипломатів, а Росія у відповідь оголосила персонами нон грата 20 співробітників посольства Чехії в Москві. Після цього Чехія заявила, що висилає ще близько 70 співробітників російського посольства.

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