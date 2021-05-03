Британія приймає першу особисту зустріч міністрів G7 від початку пандемії

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" збираються в понеділок у Лондоні на свою першу особисту зустріч з початку пандемії COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Британія зараз головує в "Групі семи", де головуюча країна змінюється на ротаційній основі. Міністри обговорять такі проблеми, як відновлення коронавірусу, зміна клімату і відносини з Росією та Китаєм.

Міністри закладуть основу для першої запланованої поїздки президента США Джо Байдена за кордон з моменту вступу на посаду. Саміт G7 у Великій Британії в наступному місяці покликаний пожвавити співпрацю США з традиційними союзниками після багатьох років розбіжностей при Дональді Трампі.

Крім членів G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії і США, Велика Британія також запросила міністрів з Австралії, Індії, Південної Африки і Південної Кореї.

Зустрічі почнуться з вечері в понеділок увечері.

Глава МЗС Британії Домінік Рааб заявив у неділю, що G7 розгляне пропозицію про створення механізму швидкого реагування для протидії російській дезінформації, і, маючи на увазі Китай, заявив про необхідність відстоювати відкриті ринки і демократію.