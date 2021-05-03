Посла Росії викличуть "на килим" в ЄС після санкцій проти європосадовців  

Високий представник ЄС Жозеп Боррель у понеділок 3 травня викличе посла Росії в Євросоюзі Володимира Чижова після оголошення високопосадовців ЄС небажаними в Росії.

Про це з посиланням на джерела повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

"Боррель викличе російського посла в ЄС сьогодні після того, як віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова та президент Європарламенту Давід Сассолі були оголошені персонами нон грата в Росії", - повідомив Джозвяк у Twitter.

30 квітня РФ оголосило персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.