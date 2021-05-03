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Посла России вызовут "на ковер" в ЕС после санкций против еврочиновники

Понедельник, 3 мая 2021, 13:52

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в понедельник 3 мая вызовет посла России в Евросоюзе Владимира Чижова после объявления высокопоставленных чиновников ЕС нежелательными в России.

Об этом со ссылкой на источники сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

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"Боррель вызовет российского посла в ЕС сегодня после того, как вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и президент Европарламента Давид Сассоли были объявлены персонами нон грата в России", - сообщил Джозвяк в Twitter.

30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.

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