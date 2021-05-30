У Німеччині викрили ймовірне шахрайство довкола тестів на коронавірус

Міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан опинився під хвилею критики на тлі повідомлення прокуратури про те, що вона розслідує підозрілі схеми навколо фінансованих державою безкоштовних центрів тестування на коронавірус.

Про це йдеться у публікації Politico, повідомляє "Європейська правда".

У розслідуванні, проведеному мовниками NDR/WDR та газетою Süddeutsche Zeitung, йдеться, що центри тестування подали запит на відшкодування вартості сотень тестів, які насправді не були проведені.

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У повідомленнях ЗМІ сказано, що на одному об'єкті в Кельні було зареєстровано майже тисячу тестів, тоді як фактично було проведено тільки близько 70.

Широке впровадження безкоштовного тестування - важливий елемент плану Німеччини щодо відновлення роботи економіки. Люди, які не були вакциновані, повинні пред'явити доказ негативного результату тесту перед входом в ресторани, музеї та інші громадські місця.

У квітні і травні уряд виплатив 660 мільйонів євро в рамках програми тестування, при цьому центри отримували по 18 євро за тест, повідомляють німецькі ЗМІ.

Соціал-демократична партія (СДПН) у суботу заявила, що Шпан проігнорував попередження про можливе шахрайство.

"Після масок - тепер тести. Невдача управління охорони здоров'я отримала неприйнятні масштаби", - сказав Карстен Шнайдер, депутат від СДПН.

Партія Шпана, Християнсько-демократичний союз (ХДС), і її сестринська партія Християнсько-соціальний союз (ХСС) в цьому році зазнали критики через скандали щодо наживи депутатів на посередництві в угодах з масками. СДПН - молодший партнер в коаліційному уряді, очолюваному ХДС.

Шпан відповів на критику в Твіттері, заявивши, що "незалежно від того, чи використовуються маски або тести, будь-кому, хто використовує пандемію для злочинного збагачення, має бути соромно".

Він також сказав, що буде більше контролю для запобігання зловживанням.