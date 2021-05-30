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Воскресенье, 30 мая 2021, 12:28

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан оказался под волной критики на фоне сообщения прокуратуры о том, что она расследует подозрительные схемы вокруг финансируемых государством бесплатных центров тестирования на коронавирус.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

В расследовании, проведенном вещателями NDR/WDR и газетой Süddeutsche Zeitung, говорится, что центры тестирования подали запрос на возмещение стоимости сотен тестов, которые в действительности не были проведены.

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В сообщениях СМИ говорится, что на одном объекте в Кельне было зарегистрировано около тысячи тестов, тогда как фактически было проведено только около 70.

Широкое внедрение бесплатного тестирования - важный элемент плана Германии по возобновлению работы экономики. Люди, которые не были вакцинированы, должны предъявить доказательства отрицательного результата теста перед входом в рестораны, музеи и другие общественные места.

В апреле и мае правительство выплатило 660 млн евро в рамках программы тестирования, при этом центры получали по 18 евро за тест, сообщают немецкие СМИ.

Социал-демократическая партия (СДПГ) в субботу заявила, что Шпан проигнорировал предупреждения о возможном мошенничестве.

"После масок - теперь тесты. Неудача управления здравоохранения получила неприемлемые масштабы", - сказал Карстен Шнайдер, депутат от СДПГ.

Партия Шпана, Христианско-демократический союз (ХДС), и ее сестринская партия Христианско-социальный союз (ХСС) в этом году подверглись критике из-за скандалов по наживе депутатов на посредничестве в сделках с масками. СДПГ - младший партнер в коалиционном правительстве, возглавляемом ХДС.

Шпан ответил на критику в Твиттере, заявив, что "независимо от того, используются ли маски или тесты, любому, кто использует пандемию для преступного обогащения, должно быть стыдно".

Он также сказал, что будет больше контроля для предотвращения злоупотреблений.

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