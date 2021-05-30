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Прем'єр Баварії закликав не затягувати з затвердженням "Спутника V"

Неділя, 30 травня 2021, 14:16

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер закликав Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) якомога швидше затвердити російську вакцину "Спутник V".

Про це повідомляє видання Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

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"Двигун вакцинації не повинен давати збої. Перш за все, необхідно прискорити процес затвердження "Спутника V", - сказав Зьодер, підкресливши, що його не можна відкладати з "чисто ідеологічних причин".

Водночас, за даними джерел видання, в уряді Німеччини очікують на рішення регулятора ЄС щодо російської вакцини не раніше вересня через нестачу даних.

Раніше баварський прем’єр заявляв, що Баварія закупить 2,5 мільйона доз російської вакцини проти коронавірусу "Спутник V", якщо вона буде схвалена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA).

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