Премьер Баварии призвал не затягивать с утверждением "Спутника V"

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее утвердить российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает издание Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

"Двигатель вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс утверждения "Спутника V", - сказал Зедер, подчеркнув, что его нельзя откладывать по "чисто идеологическим причинам".

В то же время, по данным источников издания, в правительстве Германии ожидают решения регулятора ЕС по российской вакцине не раньше сентября из-за недостатка данных.

Ранее баварский премьер заявлял, что Бавария закупит 2,5 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).