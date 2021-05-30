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Премьер Баварии призвал не затягивать с утверждением "Спутника V"

Воскресенье, 30 мая 2021, 14:16

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) как можно скорее утвердить российскую вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает издание Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

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"Двигатель вакцинации не должен давать сбои. Прежде всего, необходимо ускорить процесс утверждения "Спутника V", - сказал Зедер, подчеркнув, что его нельзя откладывать по "чисто идеологическим причинам".

В то же время, по данным источников издания, в правительстве Германии ожидают решения регулятора ЕС по российской вакцине не раньше сентября из-за недостатка данных.

Ранее баварский премьер заявлял, что Бавария закупит 2,5 миллиона доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V", если она будет одобрена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

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