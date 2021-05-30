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Більшість німців підтримують обмеження канцлерського терміну

Неділя, 30 травня 2021, 14:43

Переважна більшість німців виступає за обмеження терміну перебування політика на посаді канцлера країни.

Про це свідчить опитування, проведеному YouGov для агентства DPA, повідомляє "Європейська правда".

61% респондентів висловилися за обмеження терміну, а 24% - проти. 15% відмовилися відповідати.

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Канцлер може бути переобраний на невизначений термін в Німеччині.

Канцлерка Ангела Меркель збирається покинути свій пост через 16 років роботи після національних виборів у вересні.

У минулому Гельмут Коль також провів 16 років на посаді канцлера - він займав пост з 1982 по 1998 рік. Конрад Аденауер обіймав пост канцлера Західної Німеччини впродовж 14 років, з 1949 по 1963 рік.

Опитування показало, що бажання встановити тимчасові обмеження на пост канцлера було найсильнішим серед прихильників ультраправої Альтернативи для Німеччин, прибічники партії висловили 80% підтримали.

Найслабша підтримка була серед правоцентристського блоку Меркель ХДС /ХСС - всього 48%.

В опитуванні взяли участь 2085 осіб в період з 21 по 24 травня 2021 року. 

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