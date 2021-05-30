Більшість німців підтримують обмеження канцлерського терміну
Переважна більшість німців виступає за обмеження терміну перебування політика на посаді канцлера країни.
Про це свідчить опитування, проведеному YouGov для агентства DPA, повідомляє "Європейська правда".
61% респондентів висловилися за обмеження терміну, а 24% - проти. 15% відмовилися відповідати.
Канцлер може бути переобраний на невизначений термін в Німеччині.
Канцлерка Ангела Меркель збирається покинути свій пост через 16 років роботи після національних виборів у вересні.
У минулому Гельмут Коль також провів 16 років на посаді канцлера - він займав пост з 1982 по 1998 рік. Конрад Аденауер обіймав пост канцлера Західної Німеччини впродовж 14 років, з 1949 по 1963 рік.
Опитування показало, що бажання встановити тимчасові обмеження на пост канцлера було найсильнішим серед прихильників ультраправої Альтернативи для Німеччин, прибічники партії висловили 80% підтримали.
Найслабша підтримка була серед правоцентристського блоку Меркель ХДС /ХСС - всього 48%.
В опитуванні взяли участь 2085 осіб в період з 21 по 24 травня 2021 року.