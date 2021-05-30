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Большинство немцев поддерживают ограничения канцлерского срока

Воскресенье, 30 мая 2021, 14:43

Подавляющее большинство немцев выступает за ограничение срока пребывания политика на посту канцлера страны.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный YouGov для агентства DPA, сообщает "Европейская правда".

61% респондентов высказались за ограничение срока, а 24% - против. 15% отказались отвечать.

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Канцлер может быть переизбран на неопределенный срок в Германии.

Канцлер Ангела Меркель собирается покинуть свой пост через 16 лет работы после национальных выборов в сентябре.

В прошлом Гельмут Коль также провел 16 лет на посту канцлера - он занимал пост с 1982 по 1998 год. Конрад Аденауэр занимал пост канцлера Западной Германии в течение 14 лет, с 1949 по 1963 год.

Опрос показал, что желание установить временные ограничения на пост канцлера было сильнейшим среди сторонников ультраправой Альтернативы для Германий, сторонники партии выразили 80% поддержали.

Самая слабая поддержка была среди правоцентристского блока Меркель ХДС/ХСС - всего 48%.

В опросе приняли участие 2085 человек в период с 21 по 24 мая 2021 года.

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Германия Меркель
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