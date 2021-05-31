У Дубліні погрожують обмежити вхід у популярні місця після натовпів у вихідні

У Дубліні влада допускає обмеження доступу до популярних місць у центрі після того, як останніми вихідними на вулицях спостерігалися великі скупчення людей з ігноруванням правил безпеки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Irish Times.

У поліції повідомляють про чотири затримання за порушення громадського порядку, але зазначають, що в цілому люди погоджувалися розходитись, коли їх про це просили.

Фото: Ronan McGreevy

Правоохоронці, що утрималися від жорсткої реакції на масові порушення правил, але шукають рішення. Зокрема, вхід у центр можуть перекрити, щоб поліція контролювала кількість людей.

Великі скупчення людей спостерігалися також у Голвеї.

Фото: Joe O’Shaughnessy

Головний лікар Тоні Гологен заявив, що "абсолютно шокований" побаченими кадрами, наголосивши, що це може звести нанівець попередні зусилля у боротьбі з епідемією.

Водночас вже найближчим часом в країні очікують відкриття ресторанів і пабів.

Ірландія має один з найнижчих показників зараження вірусом COVID-19 в Європі, але вона обрала повільніше відновлення економіки, ніж більшість європейських країн, після того як послаблення заходів у грудні спричинило величезний сплеск епідемії.

Країна також запровадила найсуворіші обмеження в ЄС щодо міжнародних поїздок, включаючи примус до 14-денного карантину в готелях для тих, хто приїздить з низки країн, включаючи США, Канаду, Бельгію, Францію та Італію.