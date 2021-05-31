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В Дублине угрожают ограничить вход в популярные места после столпотворений в выходные

Понедельник, 31 мая 2021, 10:37

В Дублине власти допускают ограничение доступа к популярным местам в центре после того, как в последние выходные на улицах наблюдались большие скопления людей с игнорированием правил безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Irish Times.

В полиции сообщают о четырех задержаниях за нарушение общественного порядка, но отмечают, что в целом люди соглашались расходиться, когда их об этом просили.

 
Фото: Ronan McGreevy

Правоохранители воздержались от жесткой реакции на массовые нарушения правил, но ищут решение. В частности, вход в центр могут перекрыть, чтобы полиция контролировала количество людей.

Большие скопления людей наблюдались также в городе Голуэй.

 
Фото: Joe O’Shaughnessy

Главный врач Тони Гологен заявил, что "абсолютно шокирован" увиденными кадрами, отметив, что это может свести на нет предыдущие усилия в борьбе с эпидемией.

В то же время уже в ближайшее время в стране ожидают открытия ресторанов и пабов.

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