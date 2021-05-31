Кандидатка у канцлери Німеччини виступила за "діалог і жорсткість" з Росією

Анналена Бербок, лідерка німецьких "Зелених", яка претендуватиме на посаду федерального канцлера, заявила про необхідність "діалогу і жорсткості" стосовно РФ і закликала не завершувати газопровід "Північний потік-2".

Про це, як повідомляє "Європейська правда", вона сказала в інтерв’ю Bild.

Бербок звинуватила федеральний уряд у проведенні подвійної стратегії: "З одного боку, вони кажуть, що підтримують санкції ЄС, а з іншого боку, цей федеральний уряд підтримує трубопровід "Північний потік-2", який точно суперечить цим санкціям".

Лідерка "Зелених" заявила про підтримку "курсу жорсткості та діалогу з Росією".

"Тому "Північний потік-2" не має бути завершений", – сказала вона.

Бербок назвала газопровід "центральним геостратегічним питанням".

Нагадаємо, 26 вересня у Німеччині відбудуться парламентські вибори, і віднедавна лідером симпатій виборців стали "Зелені".

Партія висунула одну з двох своїх співлідерів, Анналену Бербок, кандидатом у канцлери, та має великі шанси увійти до складу наступного уряду або й очолити його.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини".