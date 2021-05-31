Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕС на следующей неделе продлит запрет на инвестиции в Крыму - СМИ

Бельгия и Латвия арестовали российские активы по делу об отмывании средств

Дания помогала США следить за Меркель и другими европейскими политиками - СМИ

Один из крупнейших штатов США признал Голодомор геноцидом






Кандидат в канцлеры Германии выступила за "диалог и жесткость" с Россией

Понедельник, 31 мая 2021, 13:46

Анналена Бербок, лидер немецких "Зеленых", которая будет претендовать на должность федерального канцлера, заявила о необходимости "диалога и жесткости" в отношении РФ и призвала не завершать проект газопровода "Северный поток-2".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Bild.

Бербок обвинила федеральное правительство в двойной стратегии: "С одной стороны, они говорят, что поддерживают санкции ЕС, а с другой – это федеральное правительство поддерживает трубопровод "Северный поток-2", который точно противоречит этим санкциям".

Лидер "Зеленых" заявила о поддержке "курса жесткости и диалога с Россией".

"Поэтому "Северный поток-2" не должен быть завершен", - сказала она.

Бербок назвала газопровод "центральным геостратегическим вопросом".

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, и недавно лидером симпатий избирателей стали "Зеленые".

Партия выдвинула одну из двух своих сопредседателей, Анналену Бербок, кандидатом в канцлеры, и имеет большие шансы войти в состав следующего правительства или даже возглавить его.

О возможном новом канцлере Германии можно прочесть в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия Россия
powered by lun.ua