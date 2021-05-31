Кандидат в канцлеры Германии выступила за "диалог и жесткость" с Россией

Анналена Бербок, лидер немецких "Зеленых", которая будет претендовать на должность федерального канцлера, заявила о необходимости "диалога и жесткости" в отношении РФ и призвала не завершать проект газопровода "Северный поток-2".

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она сказала в интервью Bild.

Бербок обвинила федеральное правительство в двойной стратегии: "С одной стороны, они говорят, что поддерживают санкции ЕС, а с другой – это федеральное правительство поддерживает трубопровод "Северный поток-2", который точно противоречит этим санкциям".

Лидер "Зеленых" заявила о поддержке "курса жесткости и диалога с Россией".

"Поэтому "Северный поток-2" не должен быть завершен", - сказала она.

Бербок назвала газопровод "центральным геостратегическим вопросом".

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, и недавно лидером симпатий избирателей стали "Зеленые".

Партия выдвинула одну из двух своих сопредседателей, Анналену Бербок, кандидатом в канцлеры, и имеет большие шансы войти в состав следующего правительства или даже возглавить его.

О возможном новом канцлере Германии можно прочесть в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая" власть Германии".