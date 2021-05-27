Кишинів скасував масковий режим на вулиці

У столиці Молдови Кишиневі скасували обов'язкове носіння захисних масок на вулиці.

Про це повідомив мер міста Іон Чебан після засідання столичної надзвичайної комісії громадського здоров'я, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Водночас у приміщеннях і в громадському транспорті всім громадянам, як і раніше, потрібно буде носити маски.

"Від сьогодні ми можемо зняти маски на вулиці, але нам доведеться носити захисні маски в закритих приміщеннях, громадському транспорті, а також на заходах і масових зборах. Будь ласка, дотримуйтеся дистанції і дезінфікуйте руки ", - заявив мер Кишинева.

Як повідомлялося, у Кишиневі та його передмістях запустять два мобільні пункти вакцинації від коронавірусу, облаштовані у переобладнаних автобусі та тролейбусі. Мобільні пункти мають допомогти прискорити кампанію щеплення.

З 19 травня Молдова перейшла до третього етапу імунізації населення від коронавірусу - доступ до вакцини відкрили для всіх охочих віком від 18 років.

Вакцинація у Молдові почалася 2 березня. Cвої перші вакцини, компанії AstraZeneca, Молдова отримала за допомогою Румунії. Згодом країна отримала кілька партій вакцини AstraZeneca та BioNTech-Pfizer через платформу COVAX.