Румыния открывает вакцинацию от коронавируса для подростков

В Румынии подростков в возрасте 12-15 лет с 1 июня можно будет регистрировать на прививку от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24, об этом объявил премьер Флорин Кицу.

"С завтрашнего дня вакцинация становится доступной также для подростков. Призываю родителей принять наилучшее возможное решение для своих детей. Мы должны понимать, что для преодоления этой пандемии нужно вакцинировать как можно больше людей", - отметил он.

Ранее руководитель вакцинационной программы Румынии Валериу Георгице объявил, что прививки для этой группы откроют "в ближайшие дни", но не называл конкретной даты.

Напомним, вакцина компаний-партнеров Pfizer и BioNTech пока единственной получила утверждение регулятора ЕС для использования для подростков 12-15 лет.

По данным Европейского центра по предупреждению и контролю заболеваний, в настоящее время в Румынии по крайней мере первой дозой привиты 26,4% взрослого населения, а завершили вакцинацию 20,8% взрослых. Это более медленные темпы, чем в среднем в ЕС (44,1% и 20% соответственно).

Как уже сообщалось, с 1 июня Румыния позволила массовые мероприятия без ограничений для вакцинированных, а в Кишиневе на днях отменили масочный режим улице.