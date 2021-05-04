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ЄС висловив своє обурення послу РФ після санкцій щодо європосадовців

Вівторок, 4 травня 2021, 08:53

Євросоюз викликав посла РФ Владіміра Чижова у зв’язку із запровадженням Росією санкцій проти низки європейських посадовців, у тому числі топ-посадовців ЄС. 

Про це йдеться у заяві Європейської служби зовнішніх справ, повідомляє "Європейська правда". 

 Генеральний секретар Єврокомісії Ілзе Юхансоне и генсек Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно повідомили послу реакцію ЄС у зв’язку з рішенням російської влади заборонити в’їзд восьми громадянам ЄС. 

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"Постійного представника Чижова поінформували про те, що інституції ЄС та країни-члени рішуче не сприймають і засуджують це рішення як політично вмотивоване і таке, що не має жодних юридичних підстав", - зазначають у заяві.

Крім того, у розмові згадали вислання Росією чеських дипломатів та наказ про так звані "недружні держави", висловивши стурбованість з приводу сукупного впливу усіх цих подій на відносини між ЄС та владою РФ. 

Європосадовці нагадали, що ЄС залишає за собою право вжити відповідних заходів у відповідь. 

30 квітня РФ оголосило персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

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Єврокомісія Росія санкції
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