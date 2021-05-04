ЕС выразил свое возмущение послу РФ после санкций против еврочиновников

Евросоюз вызвал посла РФ Владимира Чижова в связи с введением Россией санкций против ряда европейских чиновников, в том числе топ-чиновников Евросоюза.

Об этом говорится в заявлении Европейской службы внешних дел, сообщает "Европейская правда".

Генеральный секретарь Еврокомиссии Илзе Юхансоне и генсек Европейской службы внешних связей Стефано Саннино сообщили послу реакцию ЕС в связи с решением российских властей запретить въезд восьми гражданам Евросоюза.

"Постоянного представителя Чижова проинформировали о том, что институты ЕС и страны-члены решительно не приемлют и осуждают это решение как политически мотивированное и такое, что не имеет никаких юридических оснований", - отмечают в заявлении.

Кроме того, в разговоре упомянули высылку Россией чешских дипломатов и приказ о так называемых "недружественных государствах", выразив обеспокоенность по поводу кумулятивного влияния всех этих событий на отношения между ЕС и властями РФ.

Еврочиновники напомнили, что ЕС оставляет за собой право принять соответствующие меры в ответ.

Напомним, 30 апреля РФ объявила персонами нон грата ряд европейских чиновников, среди которых - вицепрезидентка Европейской комиссии Вера Юрова и глава Европарламента Давид Сассоли.

Боррель назвал это решение доказательством того, что РФ продолжает придерживаться пути конфронтации.