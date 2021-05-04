Нуланд прибуде до Києва разом з держсекретарем США

Вікторія Нуланд, яку нещодавно затвердили на посаді заступниці державного секретаря США з політичних питань, прибуде до Києва разом з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Держдепу.

"Заступниця держсекретаря Нуланд здійснює візит до Лондона (Сполучене Королівство) та Києва (Україна) 4-6 травня", - зазначають у ньому.

Нуланд має 32 роки дипломатичного досвіду. Вона працювала в адміністрації Обами на посаді помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії.

Вікторія Нуланд - у "чорному списку" РФ, який передбачає заборону на в'їзд, у відповідь на персональні санкції США проти Росії.

Нуланд після відходу адміністрації Обами увійшла до академічних кіл та аналітичних центрів, стала відвертим критиком зовнішньої політики президента Дональда Трампа, зокрема його замирення з президентом Росії Владіміром Путіним.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкен прибуде з візитом до Києва 5-6 травня та зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

Окрім того, держсекретар матиме зустріч із прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Блінкен також зустрінеться з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та іншими чиновниками і представниками українського громадянського суспільства.

Раніше повідомлялося, що візит Блінкена може полегшити занепокоєння України щодо потенційної зустрічі Байдена та Путіна цього літа.