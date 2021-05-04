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ЕС отложит рассмотрение новых санкций против режима Лукашенко на июнь - СМИ

Вторник, 4 мая 2021, 10:56

Евросоюз не успевает подготовить четвертый пакет санкций против режима Александра Лукашенко к ближайшей встрече Совета ЕС и вероятно отложит этот вопрос до июня.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, пишет "Европейская правда".

"Четвертый пакет санкций ЕС в отношении Беларуси не будет готов к встрече министров иностранных дел 10 мая - возможно, к июньской встрече, когда Беларусь будет полноценным вопросом в повестке дня", - сообщил Джозвяк.

Он добавил, что до сих пор неизвестно, пакет санкций предложит группа стран-членов ЕС, или Европейская служба внешних связей.

Напомним, в конце февраля глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пообещал, что в отношении Беларуси будет подготовлен четвертый пакет санкций. По данным Джозвяка, работа над ним продолжается с начала марта.

В санкционном списке ЕС уже 84 физлица и 7 юридических лиц, ответственных за репрессии и фальсификации выборов в Беларуси.

Ранее Евросоюз осудил приговоры двум белорусским журналисткам, которые были осуждены за видеотрансляцию разгона митинга в Минске, и призвал режим Лукашенко прекратить атаки на медиа.

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