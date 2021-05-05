В Германии зафиксировали самый высокий за 20 лет уровень правоэкстремистских преступлений

Количество правоэкстремистских преступлений, совершенных в Германии, резко возросло в 2020 году до максимума в два десятилетия.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Такие преступления "составили 23 064 уголовных преступлений [в 2020 году]. Это больше половины ... всех политически мотивированных преступлений ", сказал министр внутренних дел Хорст Зеехофер, представляя последнюю статистику преступности.

"Это самый высокий уровень с тех пор, как в 2001 году начали делать соответствующие записи", - добавил Зеехофер, отметив "особенно серьезное" увеличение насильственных преступлений на почве ненависти на 18,8%, включая 11 убийств и 13 попыток убийств - к общему количеству 3365 преступлений.

Министр также упомянул об убийстве гомосексуала в Дрездене, расистский теракт в Ханау, в результате которого в феврале прошлого года погибли 11 человек, и убийство в 2019 году Вальтера Любке, политика, выразившего поддержку беженцам.

"После убийства Вальтера Любке и нападения на синагогу в Галле, Ханау стал третьим терактом правого толка за несколько месяцев", - сказал министр, добавив, что это показало, что "правый экстремизм является самой большой угрозой для безопасности в нашей стране".

Зеехофер подчеркнул рост антисемитских преступлений на 15,7%, что, по его словам, "не только вызывает беспокойство, но и глубоко позорно на фоне нашей истории".