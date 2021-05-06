Кулеба вважає, що потенційна зустріч Байдена та Путіна не суперечить інтересам України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що потенційна зустріч президентів РФ і США Владіміра Путіна та Джо Байдена, на якій вочевидь обговорюватимуть і Україну, не суперечить інтересам Києва.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю CNN.

Дмитро Кулеба назвав пропозицію Байденом такої зустрічі "чудовим прикладом дипломатії", зазначивши, що це допомогло виграти час - оскільки Путін скоріш не порушуватиме правила в очікуванні зустрічі.

"Я розумію тих, хто тривожиться (з приводу майбутньої зустрічі) через нестачу інформації, через "теорії змови" і успадкований страх зради. Але я бачу це з іншої перспективи - професійної точки зору дипломата. І не бачу нічого, що б суперечило інтересам України, принайнмі, на цьому етапі", - зазначив Дмитро Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час візиту до Парижа на аналогічне питання відповів, що вважає ініціативу про таку зустріч "правильною і дуже вчасною", додавши, що розмова про Україну без України буде "не настільки предметною".

Нагадаємо, під час останньої телефонної розмови Байден запропонував Путіну зустріч у третій країні для розмови про питання спільного інтересу, зокрема і про Україну.

Того ж дня відбулася телефонна розмова Путіна і президента Фінляндії, у якій Саулі Нііністьо висловив свою стурбованість через ситуацію в Україні і заявив про необхідність переговорів і прийняття заходів щодо зниження напруги.

Прийняти потенційну зустріч запропонували Фінляндія та Чехія.

Згодом Зеленський в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica сказав, що вважає Ватикан ідеальним місцем для зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним, щоб обговорити встановлення миру на Донбасі.

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що російська сторона поки не отримувала офіційної пропозиції Зеленського провести зустріч із Путіним у Ватикані, у Ватикані також повідомили, що нічого не знають про це.

За даними джерел УП, окрім Ватикану озвучувалися також варіанти Туреччини та Ізраїлю, а також австрійського Відня. Остаточного рішення немає - обговорюються різні майданчики для можливої зустрічі.