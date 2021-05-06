Кулеба: потенциальная встреча Байдена и Путина не противоречит интересам Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что потенциальная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, на которой очевидно будут обсуждать и Украину, не противоречит интересам Киева.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью CNN.

Дмитрий Кулеба назвал предложение Байденом такой встречи "прекрасным примером дипломатии", отметив, что это помогло выиграть время - поскольку Путин скорее не будет нарушать правила в ожидании встречи.

"Я понимаю тех, кто беспокоится (по поводу предстоящей встречи) из-за недостатка информации, "теорий заговора "и унаследованного страха предательства. Но я вижу это с другой перспективы - профессиональной точки зрения дипломата. И не вижу ничего, что бы противоречило интересам Украины, по крайней мере на этом этапе", - отметил Дмитрий Кулеба.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Париж на аналогичный вопрос ответил, что считает инициативу о такой встрече "правильной и очень своевременной", добавив, что разговор об Украине без Украины будет "не столь предметным".

Напомним, во время последнего телефонного разговора Байден предложил Путину встречу в третьей стране для разговора о вопросах общего интереса, в том числе и об Украине.

В тот же день состоялся телефонный разговор Путина и президента Финляндии, в котором Саули Ниинистё выразил свою обеспокоенность из-за ситуации в Украине и заявил о необходимости переговоров и принятии мер по снижению напряжения.

Принять потенциальную встреча предложили Финляндия и Чехия.

Позже Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica сказал, что считает Ватикан идеальным местом для встречи с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить установление мира на Донбассе.

Прессекретар президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получала такого официального предложения от Зеленского. В Ватикане также сообщили, что ничего не знают об этом.

По данным источников УП, кроме Ватикана, озвучивались также варианты Турции и Израиля, а также австрийской Вены. Окончательного решения нет - обсуждаются различные площадки для возможной встречи.