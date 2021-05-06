ЄС оновив список безпечних країн, додавши Ізраїль

Рада ЄС додала Ізраїль до списку країн, для яких держави-члени повинні поступово скасовувати коронавірусні обмеження на несуттєві поїздки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

"Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Ізраїль. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде як і раніше переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, до списку безпечних країн тепер входять Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Китай, за умови підтвердження взаємності.

"Також слід поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю: Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності", - відзначили в ЄС.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні вважатися резидентами ЄС для даної рекомендації.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати поточні обмеження на поїздки, були оновлені 2 лютого. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальну відповідь на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Країни Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь в цій рекомендації.

Нагадаємо, ЄС готується відкрити кордони для туристів, що були закриті понад рік, та дозволити в’їзд не лише з країн з кращою ситуацією, але й людей, які отримали повний захист однією з вакцин, дозволених у Євросоюзі.

ЄС вимагає, щоб інші країни оформлювали свої довідки про вакцинацію за тими самими вимогами, які діють для його паспортів. Передусім – щоби на них був QR-код, який вестиме в базу даних вакцинації та дозволить прикордоннику перевірити, чи справді турист отримав обидві дози вакцини і коли саме.

Зараз в Україні такої системи немає. Відповідно, щоб щеплені українці змогли скористатися відкриттям кордонів, її потрібно буде створити.

Детальніше про це - у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті: Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців.