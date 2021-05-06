ЕС обновил список безопасных стран, добавив Израиль

Совет ЕС добавил Израиль в список стран, для которых государства-члены должны постепенно отменять коронавирусные ограничения на несущественные поездки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Совета.

"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил список стран, для которых следует отменить ограничения на поездки, добавив Израиль. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в сообщении.

Таким образом, в список безопасных стран теперь входят Австралия, Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд, Китай, при условии подтверждения взаимности.

"Также следует постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая: Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности", - отметили в ЕС.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами ЕС для данной рекомендации.

Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки, были обновлены 2 февраля. Они охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных.

Страны Шенгенского соглашения (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария) также принимают участие в этой рекомендации.

Напомним, ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и разрешить въезд не только из стран с лучшей эпидемической ситуацией, но и людям, получившим полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

ЕС требует, чтобы другие страны оформляли свои справки о вакцинации по тем же требованиям, которые действуют для его паспортов. Прежде всего - чтобы на них был QR-код, который будет вести в базу данных вакцинации и позволит пограничнику проверить, действительно ли турист получил обе дозы вакцины и когда именно.

Сейчас в Украине такой системы нет. Соответственно, чтобы привитые украинцы смогли воспользоваться открытием границ Евросоюза, ее нужно будет создать.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС когда и как Шенген откроет границы для украинцев.