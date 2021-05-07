Лукашенко заявив, що згоден на дострокові вибори, але тільки одночасно з Байденом

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий до проведення дострокових президентських виборів за умови, що в США одночасно відбудеться аналогічне голосування.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

"Я за. Публічно про це говорю. Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що на виборах в США при голосуванні поштою бюлетені з підписами за Дональда Трампа "викидалися в урни".

"Вони витерли ноги об чинного президента. Вони досі йому в цьому Твіттері не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували. Який же доступ до засобів масової інформації?", - додав Лукашенко.

Раніше Лукашенко пригрозив європейцям проблемами через запроваджені проти нього санкції.

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