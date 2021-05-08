У Франції затримали 6 членів неонацистських рухів за підозрою в підготовці теракту проти масонської ложі

У Франції затримали шістьох осіб, яких називають прихильниками неонацистських рухів, за підозрою в підготовці теракту проти масонської ложі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство AFP, інформацію зі своїх джерел підтверидло також BFMTV.

Затримання відбулися у вівторок, 4 травня, у північно-східних департаментах Нижній Рейн і Сошо.

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У п’ятницю трьох із цих осіб - 29-річного та 56-річного чоловіків і 53-річну жінку, залишили під вартою у якості запобіжного заходу, решту трьох (ще двох чоловіків і жінку) відпустили.

Затримання здійснили у рамках розслідування антитерористичної прокуратури, що тривало ще з лютого, щодо ультраправої групи, яка називала себе "Честь і нація". За даними слідства, її учасники нібито планували теракт проти масонської ложі, але виглядає так, що не збиралися організовувати його найближчим часом.

Співрозмовник агентства у правоохоронних органах сказав, що деякі із затриманих, схоже, "ностальгіювали за Третім Рейхом", а один вже потрапляв у поле зору поліції через порушення, скоєні під впливом наркотиків.

З 2017 року правоохоронці попередили 6 можливих атак з боку ультраправих груп.