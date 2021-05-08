Міністерка фінансів Естонії тимчасово передасть обов'язки міністру юстиції через народження дитини

Міністерка фінансів Естонії Кейт Пентус-Розіманнус повідомила, що через народження дитини в кінці літа тимчасово передасть свої обов'язки міністру юстиції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Міністерка розповіла, що чекає народження дитини в кінці літа і перший час після цього перебуватиме у відпустці.

"Я продовжу працювати у звичайному режимі, доки це буде дозволяти наш новий член родини. Після пологів на деякий час до мого повернення, як передбачено офіційною процедурою, мене замінить міністр юстиції Маріс Лаурі", - повідомила Кейт Пентус-Розіманнус.

Міністерці 45 років, вона представляє "Партію реформ". Свою посаду в уряді Каї Каллас вона обіймає з 26 січня 2021 року.

Нагадаємо, у лютому в Британії спеціально внесли зміни в закон, щоб генеральний прокурор Суелле Браверман могла піти в декретну відпустку без необхідності залишати свою посаду.