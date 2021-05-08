Министр финансов Эстонии временно передаст функции министру юстиции из-за рождения ребенка

Министр финансов Эстонии Пентус-Розиманнус сообщила, что из-за рождения ребенка в конце лета на некоторое время уйдет в отпуск.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Министерка рассказала, что ждет рождения ребенка в конце лета и на первое время после этого передаст обязанности министру юстиции.

"Я продолжу работать в обычном режиме, пока это будет позволять наш новый член семьи. После родов на некоторое время до моего возвращения, как предусмотрено официальной процедурой, меня заменит министр юстиции Марис Лаури", - сообщила Пентус-Розиманнус.

Министерке 45 лет, она представляет "Партию реформ". Свою должность в правительстве Каи Каллас она занимает с 26 января 2021 года.

Напомним, в феврале в Великобритании специально внесли изменения в закон, чтобы генеральный прокурор Суелле Браверман могла уйти в декретный отпуск без необходимости покидать должность.