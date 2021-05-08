В Бельгии после длительного локдауна открылись террасы ресторанов

В Бельгии с субботы, 8 апреля, ресторанам и кафе рзарешили снова принимать гостей на открытых площадках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Soir.

Фотографии с улиц свидетельствуют, что местами в первый день работы ресторанов наблюдается аншлаг, несмотря на дождливую погоду.

Терассы могут работать с 8 утра до 10 вечера. За одним столиком могут сидеть компании из не более чем четырех человек, кроме случаев, когда это члены семей, сформировавших "социальный пузырь". Между столиками должен придерживаться расстояние полтора метра (которой, похоже, на практике не всегда соблюдается), а без маски можно находиться только во время пребывания за столиком.

Относительно расстояния между столиками продолжались бурные споры - рестораны надеялись, что это требование уберут в обмен на установление перегородок из органического стекла.

Предыдущий этап выхода из карантина начался 26 апреля - ослабили ограничения на встречи и посещение магазинов, а также разрешили работу "контактных" профессий, как парикмахеры.