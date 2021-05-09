Шотландські націоналісти виграли вибори і хочуть другий референдум про незалежність

Шотландська національна партія (SNP), яка виступає за незалежність Шотландії, виграла вибори до регіонального парламенту в суботу, що підвищило ймовірність проведення другого референдуму про вихід зі складу Сполученого Королівства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Виборча комісія в Единбурзі оголосила, що SNP отримала 64 місця в парламенті, не дібравши до абсолютної більшості один мандат. Партія виграла вибори вчетверте поспіль.

Оскільки "Зелені", які також закликають до незалежності, отримали вісім місць, партії, що виступають за незалежність, мають явну більшість.

"Ще один референдум про незалежність Шотландії - це воля країни", - сказала перший міністр Шотландії і лідер SNP Нікола Стерджен.

У суботу вона пообіцяла зробити боротьбу з пандемією своїм пріоритетом, але заявила, що народ Шотландії повинен мати можливість вирішувати конституційне питання. "Це зобов'язання перед людьми", - сказала вона.

Стерджен заявила, що будь-який вестмінстерський політик, який "зараз стоїть на шляху референдуму про незалежність Шотландії, вступає в боротьбу не з SNP, ви вступаєте в боротьбу з демократичними бажаннями шотландського народу. У вас нічого не вийде".

Пізніше прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запросив Стерджен на саміт Союзу, заявивши, що будуть також запрошені делеговані лідери Уельсу і Північної Ірландії.

"Я щиро вірю, що інтереси людей по всій Британії ... найкраще задовольняються, коли ми працюємо разом", - написав Джонсон в листі Стерджен.

Раніше Стерджен кинула виклик Джонсону, заявивши, що тільки суд може завадити планам проведення чергового референдуму про незалежність.