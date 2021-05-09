Шотландские националисты выиграли выборы и хотят второй референдум о независимости

Шотландская национальная партия (SNP), которая выступает за независимость Шотландии, выиграла выборы в региональный парламент в субботу, что повысило вероятность проведения второго референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Избирательная комиссия в Эдинбурге объявила, что SNP получила 64 места в парламенте, не добрав до абсолютного большинства один мандат. Партия выиграла выборы в четвертый раз подряд.

Поскольку "Зеленые", которые также призывают к независимости, получили восемь мест, партии, выступающие за независимость, имеют явное большинство.

"Еще один референдум о независимости Шотландии - это воля страны", - сказал первый министр Шотландии и лидер SNP Никола Стерджен.

В субботу она пообещала сделать борьбу с пандемией своим главным приоритетом, но заявила, что народ Шотландии должен иметь возможность решать конституционный вопрос. "Это обязательство перед людьми", - сказала она.

Стерджен заявиоа, что любой вестминстерский политик, который "сейчас стоит на пути референдума о независимости Шотландии, вступает в борьбу не с SNP, вы вступаете в борьбу с демократическими желаниями шотландского народа. У вас ничего не получится".

Позже премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил Стерджен на саммит Союза, заявив, что будут также приглашены делегированные лидеры Уэльса и Северной Ирландии.

"Я искренне верю, что интересы людей по всей Великобритании ... лучше всего удовлетворяются, когда мы работаем вместе", - сказал Джонсон в письме Стерджен.