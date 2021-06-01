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У Нідерландах затримали чотирьох підозрюваних в серії вибухів у польських супермаркетах

Вівторок, 1 червня 2021, 12:47

У Нідерландах за останній місяць затримли чотирьох осіб, ймовірно причетних до серії вибухів у польських супермаркетах у грудні 2020 року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

Загалом сталося 5 інцидентів в магазинах у чотирьох містах - по одному вибуху в Алсмері, Хесвейк-Дінтері, Тільбурзі та два - у Бевервейку. Внаслідок вибухів ніхто не постраждав.

Як повідомили у поліції, затриманим - від 20 до 26 років. Одного з них затримали у Франції та передали Нідерландам. 

Усі перебувають під вартою і підозрюються в причетності до одного або більше інцидентів. Інших деталей наразі не повідомляють. 

Ще один 19-річний хлопець з Роттердаму, затриманий у січні, вийшов з-під варти, але залишається у статусі підозрюваного. 

Слідчі вважають, що усі п’ять вибухів пов’язані між собою. 

Магазини, що постраждали від вибухів, належать власникам переважно непольського походження. Три з чотирьох магазинів належать тій самій родині. 

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Нідерланди
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