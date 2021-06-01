В Нидерландах задержали четырех подозреваемых в серии взрывов в польских супермаркетах

В Нидерландах за последний месяц задержали четырех человек, вероятно причастных к серии взрывов в польских супермаркетах в декабре 2020 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Всего произошло пять инцидентов в магазинах в четырех городах - по одному взрыву в Алсмере, Хесвейк-Динтере, Тильбурге и два - в Бевервейке. В результате никто не пострадал.

Как сообщили в полиции, задержанным - от 20 до 26 лет. Один из них задержали во Франции и передали Нидерландам.

Все находятся под стражей и подозреваются в причастности к одному или более инцидентам. Других деталей пока не сообщают.

Еще один 19-летний парень из Роттердама, задержанный в январе, вышел из-под стражи, но остается в статусе подозреваемого.

Следователи считают, что все пять взрывов связаны между собой.

Магазины, пострадавшие от взрывов, принадлежат владельцам преимущественно непольского происхождения. Три из четырех магазинам - одной и той же семье.