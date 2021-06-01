Туреччина повернула вимогу ПЛР-теста для туристів з України

Влада Туреччини з 1 червня повернула вимогу щодо необхідності мати негативний ПЛР-тест для пасажирів з України.

Як повідомляє "Європейська правда", ця інформація розміщена на інтерактивній карті МЗС України, створеній для інформування про умови подорожей під час пандемії.

"З 01.06.2021 р. Туреччина вводить обов’язкову вимогу наявності негативного ПЛР-тесту COVID-19 при перетині кордону для осіб, які прямують з України", - йдеться у повідомленні.

У вівторок профільне видання Avianews повідомило, що вночі 31 травня турецька влада поширила відповідну інформацію в повідомленні для льотного складу NOTAM №A2932/21.

У представництві турецького лоукостера Pegasus Airlines розповіли, що пасажирам з України 1 червня дозволили вилетіти до Туреччини без здачі тестів. Однак уже з 2 червня почнуть застосовуватися нові правила.

Пасажир повинен мати ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за більше 72 години до перетину кордону або негативний результат експрес-тесту на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин до в'їзду.

Аналізи на коронавірус можуть не здавати ті пасажири, які пройшли повний курс вакцинації від COVID-19 і мають офіційний документ про це. З моменту отримання останньої дози вакцини повинно пройти не менше 14 днів. Також замість тесту можна надати довідку про те, що людина перехворіла COVID-19 в останні 6 місяців.

Українська авіакомпанія Sky Up у вівторок також підтвердила, що Туреччина знову запровадила вимогу щодо ПЛР-тесту.

Для в’їзду до Туреччини також обов’язковою є наявність страхового поліса на COVID-19 та заповнення електронної форми на сайті Міністерства охорони здоров’я Туреччини: https://register.health.gov.tr/#

Електронну форму необхідно заповнити за 72 години до прибуття. Заповнену форму необхідно роздрукувати або зберегти на смартфон чи інший девайс для пред’явлення представнику авіакомпанії перед посадкою на рейс.