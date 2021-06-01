Турция вернула требование ПЦР-тестов для туристов из Украины

Власти Турции с 1 июня вернули требование о необходимости иметь отрицательный ПЦР-тест для пассажиров из Украины.

Как сообщает "Европейская правда", эта информация размещена на интерактивной карте МИД Украины, созданной для информирования об условиях путешествий во время пандемии.

"С 01.06.2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины", — говорится в сообщении.

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Во вторник профильное издание Avianews сообщило, что ночью 31 мая турецкие власти распространили соответствующую информацию в сообщении для летного состава NOTAM №A2932/21.

В представительстве турецкого лоукостера Pegasus Airlines рассказали, что пассажирам из Украины 1 июня разрешили вылететь в Турцию без сдачи тестов. Однако уже со 2 июня начнут применяться новые правила.

Пассажир должен иметь ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат экспресс-теста на антиген, сделанный не более чем за 48 часов до въезда.

Анализы на коронавирус могут не сдавать те пассажиры, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и имеют официальный документ об этом. С момента получения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней. Также вместо теста можно предоставить справку о том, что человек переболел COVID-19 в последние 6 месяцев.

Украинская авиакомпания Sky Up во вторник также подтвердила, что Турция вновь ввела требование ПЦР-теста.

Для въезда в Турцию также обязательно наличие страхового полиса на COVID-19 и заполнения электронной формы на сайте Министерства здравоохранения Турции: https://register.health.gov.tr/#

Электронную форму необходимо заполнить за 72 часа до прибытия. Заполненную форму необходимо распечатать или сохранить на смартфон или другой девайс для предъявления представителю авиакомпании перед посадкой на рейс.

Требование о ПЦР-тестах для украинцев было отменено лишь 15 мая. Новые правила действуют с 1 июня до 30 июня включительно, но текущая ситуация показала, что власти Турции могут менять их в любое время.

Напомним, ЕС готовится открыть границы для туристов, которые были закрыты более года, и позволить въезд не только из стран с лучшей ситуацией, но и людям, которые получили полную защиту одной из вакцин, разрешенных в Евросоюзе.

Подробнее об этом - в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье: Новые условия въезда в ЕС: когда и как Шенген откроет границы для украинцев