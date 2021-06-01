Рецепт спаржі знайшли в офіційній базі даних законів Бельгії

Бельгійські юристи виявили рецепт спаржі в базі даних законів країни та королівських указів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Судячи з усього, текст був випадково скопійований і вставлений у законодавство про ціни на ліки та медичне приладдя. Після виявлення текст був видалений з бази даних.

Помилка була виявлена ​​під час оновлення французької версії бельгійського офіційного журналу Moniteur Belge, де публікуються закони, укази та інші офіційні примітки.

Поряд з медичними законами про ціноутворення там був рецепт страви зі спаржі.

"Я зустрічався з людьми, які стверджували, що від Moniteur Belge немає користі. Але там ви знайдете все: закони, рішення, рецепти приготування, що завгодно", - написав у Twitter адвокат Морган Г. Моллер, що розмістив фотографію помилки.

Директор Moniteur Belge Вільфрід Веррезен сказав, що рецепт з'явився в консолідованій основі даних і не має "юридичної сили" і тому може бути легко видалений.