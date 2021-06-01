Рецепт спаржи нашли в официальной базе данных законов Бельгии

Бельгийские юристы обнаружили рецепт спаржи в базе данных законов страны и королевских указов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Судя по всему, текст был случайно скопирован и вставлен в законодательство о ценах на лекарства и медицинские принадлежности. После обнаружения текст был удален из базы данных.

Ошибка была обнаружена во время обновления французской версии текста бельгийского официального журнала Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные примечания.

Наряду с медицинскими законами о ценообразовании там был рецепт блюда из спаржи.

"Я встречался с людьми, которые утверждали, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете все: законы, решения, рецепты приготовления, что угодно", — написал в Twitter адвокат Морган Г. Моллер, разместивший фотографию ошибки.

Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррезен сказал, что рецепт появился в консолидированной базе данных и не имеет "юридической силы" и поэтому может быть легко удален.