Рецепт спаржи нашли в официальной базе данных законов Бельгии
Бельгийские юристы обнаружили рецепт спаржи в базе данных законов страны и королевских указов.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.
Судя по всему, текст был случайно скопирован и вставлен в законодательство о ценах на лекарства и медицинские принадлежности. После обнаружения текст был удален из базы данных.
Ошибка была обнаружена во время обновления французской версии текста бельгийского официального журнала Moniteur Belge, где публикуются законы, указы и другие официальные примечания.
Наряду с медицинскими законами о ценообразовании там был рецепт блюда из спаржи.
"Я встречался с людьми, которые утверждали, что Moniteur Belge бесполезен. Там вы найдете все: законы, решения, рецепты приготовления, что угодно", — написал в Twitter адвокат Морган Г. Моллер, разместивший фотографию ошибки.
Директор Moniteur Belge Вильфрид Веррезен сказал, что рецепт появился в консолидированной базе данных и не имеет "юридической силы" и поэтому может быть легко удален.