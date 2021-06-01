Доля "Північного потоку-2" залежить від зустрічей Байдена з Путіним та Зеленським – Зеркаль

Колишня заступниця глави МЗС та ексрадниця голови правління "Нафтогазу" Олена Зеркаль вважає, що вирішити долю "Північного потоку-2" можуть майбутні зустрічі президента США з президентами України і Росії.

Про це Зеркаль розповіла у відеоінтерв’ю "Європейській правді".

"Це все залежить, на мій погляд, від результатів зустрічі Путіна з Байденом. Як я сьогодні почула, до цього буде зустріч Байден-Зеленський…

Від цих двох зустрічей, на мій погляд, дуже залежить майбутня доля "Північного потоку-2", - вважає Зеркаль.

Зеркаль підкреслила, що США наразі не відмовились від санкцій проти "Північного потоку-2", а поставили їх "на паузу". Саме тому ці дві зустрічі президента Байдена з главою РФ і президентом України можуть мати вирішальне значення.

Перша особиста зустріч президентів США і Росії Джо Байдена і Владіміра Путіна відбудеться в Женеві 16 червня.

Водночас, в МЗС України чекають зустрічі Зеленського з Байденом ще до його переговорів з Путіним.

Дивіться повне відеоінтерв’ю Олени Зеркаль на YouTube-каналі "Європейської правди": Зеркаль про США, газ, російські гроші, Північний потік-2 та українську владу.