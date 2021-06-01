Судьба "Северного потока-2" зависит от встреч Байдена с Путиным и Зеленским - Зеркаль
Бывшая заместитель главы МИД и экс-советница председателя правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что решить судьбу "Северного потока-2" могут будущие встречи президента США с президентами Украины и России.
Об этом Зеркаль рассказала в видеоинтервью "Европейской правде".
"Это все зависит, на мой взгляд, от результатов встречи Путина с Байденом. Как я сегодня услышала, до этого будет встреча Байден-Зеленский...
От этих двух встреч, на мой взгляд, очень зависит будущая судьба "Северного потока-2", - считает Зеркаль.
Зеркаль подчеркнула, что США пока не отказались от санкций против "Северного потока-2", а поставили их "на паузу". Именно поэтому эти две встречи президента Байдена с главой РФ и президентом Украины могут иметь решающее значение.
Первая личная встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоится в Женеве 16 июня.
В то же время, в МИД Украины ждут встречи Зеленского с Байденом еще до переговоров с Путиным.
Смотрите полное видеоинтервью Елены Зеркаль на YouTube-канале "Европейской правды": Зеркаль о США, газе, российских деньгах, Северном потоке-2 и украинских властях.