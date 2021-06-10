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Грузія може почати вакцинувати від коронавірусу іноземців

Четвер, 10 червня 2021, 09:51

У Грузії обговорюють можливість вакцинації іноземців, які протягом певного часу перебувають в країні і хочуть зробити щеплення проти коронавірусу.

Про це заявив глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Аміран Гамкрелідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Він підтвердив, що питання вакцинації іноземців в Грузії "розглядається" і "буде представлене міжвідомчій координаційній раді".

"Зараз ми вакцинуємо іноземців з посвідкою на проживання і дипломатів. Але думаємо, що в цілому буде можливість зробити щеплення громадянам інших країн, які в Грузії перебувають протягом певного періоду і хочуть вакцинуватися", - заявив Гамкрелідзе.

Вакцинація від коронавірусу в Грузії почалася 15 березня. Громадян Грузії прищеплюють препаратами, які отримали схвалення Всесвітньої організації охорони здоров'я: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm і Sinovac.

Влітку Грузія очікує на перші партії американських вакцин Jonson&Jonson і Novovax.

Як повідомлялося, за рішенням координаційної ради при уряді Грузії з 1 червня країна відкрила сухопутні кордони.

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