Грузия может начать вакцинировать от коронавируса иностранцев

В Грузии обсуждают возможность вакцинации иностранцев, которые в течение определенного времени находятся в стране и хотят сделать прививку против коронавируса.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

Он подтвердил, что вопрос вакцинации иностранцев в Грузии "рассматривается" и "будет представлен межведомственной координационной раде".

"Сейчас мы вакцинируем иностранцев с видом на жительство и дипломатов. Но думаем, что в целом будет возможность сделать прививки гражданам других стран, которые в Грузии находятся в течение определенного периода и хотят вакцинироваться", - заявил Гамкрелидзе.

Вакцинация от коронавируса в Грузии началась 15 марта. Граждан Грузии прививают препаратами, которые получили одобрение Всемирной организации здравоохранения: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm и Sinovac.

Летом Грузия ожидает первые партии американских вакцин Jonson&Jonson и Novovax.

Как сообщалось, по решению координационного совета при правительстве Грузии с 1 июня страна открыла сухопутные границы.

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