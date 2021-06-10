В Естонії не підтримали ідею Німеччини відмовитись від права вето у зовнішній політиці ЄС

Ні в естонському уряді, ні в опозиції немає прихильників запропонованої міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом ідеї відмовитися від принципу одностайності у зовнішній політиці ЄС, що дає кожній державі-члену право вето.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

"Естонія займала тверду позицію [з цього питання], і я думаю, що і зараз не треба її міняти. Якщо ми відмовимося від права вето, від одностайності, то ми відкриємо ящик Пандори, що напевно не буде працювати на користь наших зовнішньополітичних інтересів. У контексті Європейського союзу наші інтереси полягають в тому, щоб у нас була зовнішня політика і політика безпеки. Це забезпечується тим, що думка всіх країн одночасно враховується", - сказав голова парламентської комісії із закордонних справ Марко Міхкельсон.

Такої ж думки дотримується депутат Європарламенту Ріхо Террас:"Я це в жодному разі не підтримую".

Міхкельсон навів приклад Росії, яка дорікає Європі саме в тому, що ЄС веде єдину зовнішню політику. "Це чіткий сигнал. Адже політика санкцій якраз і забезпечує поліпшений захист наших інтересів і безпеки", - сказав політик.

Терас зазначив, що він вважає ідею Мааса відволіканням уваги: "Німеччині слід присвячувати свою зовнішню політику нинішнім викликам в світі замість того, щоб провокувати дискусії, результат яких заздалегідь відомий. Німеччині швидше слід було б закрити будівництво свого газопроводу Nord Stream, а не займатися заміщенням проблем".

Раніше глава МЗС Німеччини Гайко Маас висловився за усунення можливості вето, яким володіє кожна з країн-членів ЄС, щоб це не могло блокувати рішення Євросоюзу.