В Эстонии не поддержали идею Германии отказаться от права вето во внешней политике ЕС

Ни в эстонском правительстве, ни в оппозиции нет сторонников предложенной министром иностранных дел Германии Хайко Маасом идеи отказаться от принципа единогласия во внешней политике ЕС, что дает каждому государству-члену право вето.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

"Эстония занимала жесткую позицию [по этому вопросу], и я думаю, что и сейчас не надо ее менять. Если мы откажемся от права вето, от единодушия, то мы откроем ящик Пандоры, который наверняка не будет работать на пользу нашим внешнеполитическим интересам. В контексте Европейского Союза наши интересы заключаются в том, чтобы у нас была внешняя политика и политика безопасности. Это обеспечивается тем, что мнение всех стран одновременно учитывается", - сказал председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Такого же мнения придерживается депутат Европарламента Рихо Террас: "Я это ни в коем случае не поддерживаю".

Михкельсон привел пример России, которая упрекает Европу именно за то, что ЕС ведет единую внешнюю политику. "Это четкий сигнал. Ведь политика санкций как раз и обеспечивает улучшенную защиту наших интересов и безопасности", - сказал политик.

Террас отметил, что он считает идею Мааса отвлечением внимания: "Германии следует посвящать свою внешнюю политику нынешним вызовам в мире вместо того, чтобы провоцировать дискуссии, результат которых заранее известен. Германии скорее следовало бы закрыть строительство своего газопровода Nord Stream, а не заниматься замещением проблем".

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас высказался за устранение возможности вето, которым обладает каждая из стран-членов ЕС, чтобы это не могло блокировать решения Евросоюза.